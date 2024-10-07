В Украину зашло почти $3 млрд прямых иностранных инвестиций — НБУ Сегодня 16:30 — Казна и Политика

В Украину зашло почти $3 млрд прямых иностранных инвестиций — НБУ

В первой половине 2024 года в Украину зашло почти $3 млрд прямых иностранных инвестиций. В то же время, Украина остается существенно недоинвестированной.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram со ссылкой на данные Национального банка.

«По предварительным данным НБУ, за первые два квартала 2024 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину составил $2,96 млрд», — говорится в сообщении.

Читайте также Правительство запускает «инвестняню». Господдержку получат два проекта

По словам Гетманцева, 74% притока ПИИ продолжают формировать реинвестированные доходы, полученные иностранным инвестором в Украине ($2,2 млрд).

«Отчасти это объясняется ограничениями на трансграничные переводы, в т. ч. на вывод дивидендов. При этом с мая текущего года НБУ несколько ослабил такие ограничения в рамках широкого пакета валютной либерализации», — добавил нардеп.

5 секторов по притоку ПИИ:

торговля — $747 млн;

добывающая промышленность — $640 млн;

финансовый сектор — $550 млн;

перерабатывающая промышленность — $420 млн, из которых 2/3 составляют ПИИ в пищевую промышленность;

ITC (информационные технологии) — $180 млн.

Гетманцев добавил, что по состоянию на конец ІІ кв. 2024 года накопившиеся ПИИ составляли $55,54 млрд.

«Последние полтора года запас ПИИ понемногу восстанавливался после спада первого года войны. Впрочем, нынешний показатель накопленных ПИИ остается заметно (на 15,5%) меньше, чем за последний квартал перед полномасштабной войной (IV кв. 2021 — $65,75 млрд)», — добавил он.

Украина остается недоинвестированной

«По всем основным показателям ПИИ (приток ПИИ как доли от ВВП, от капитальных инвестиций, а также накопленных ПИИ на душу населения), украинская экономика остается существенно недоинвестированной, особенно если сравнивать с соседними странами центральной и восточной Европы», — подчеркнул Гетманцев.

По его мнению, развитие рынка страхования военных рисков и увеличение соответствующего финансирования — шаг в верном направлении, но это не панацея, и это точно не массовая история, потому что увеличивает стоимость инвестпроекта и срок окупаемости инвестиций. Мирный план для Украины должен включать в себя надежные гарантии безопасности на будущее.

«Другое важное условие — за безоговорочный прогресс в переговорах о присоединении к ЕС, который должно иметь конкретное измерение в укреплении основ верховенства права, защиты прав собственности, прав миноритарных акционеров, прав интеллектуальной собственности, вообще прав „белого“ бизнеса, и соответственно — уменьшения доли теневой экономики, являющейся кормовой базой для коррупции», — добавил Гетманцев.

Он обратил внимание, что фискальное пространство после войны, в том числе на введение специальных налоговых режимов для стимулирования инвестиций, будет ограниченным.

«Следовательно, работающие гарантии безопасности, сильные европейские институты, которые будут укреплять верховенство права, борьбу с коррупцией и экономической тенью — это тот обязательный минимум, который Украина должна предложить инвесторам», — подытожил нардеп.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.