В Украину незаконно везли смартфоны и повербанки на 25 млн грн: все гаджеты изъяли — Finance.ua
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В Украину незаконно везли смартфоны и повербанки на 25 млн грн: все гаджеты изъяли

Криминал
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В Украину незаконно везли смартфоны и повербанки на 25 млн грн: все гаджеты изъяли
В Украину незаконно везли смартфоны и повербанки на 25 млн грн: все гаджеты изъяли, Фото: БЕБ
Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили и задержали автомобиль с незадекларированным в Украине грузом. В результате были изъяты товары на 25 млн грн — телевизоры, зарядные станции, мобильные телефоны и планшеты, повербанки и другая электроника, в общей сложности более 1500 единиц продукции.
На момент задержания автомобиль уже прошел таможенный контроль международного пункта пропуска. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
В ходе обыска детективы обнаружили документы о происхождении товара и подтверждают его декларирование на таможенном посту соседнего государства. А вот при пересечении таможенной границы Украины декларирование товаров не производилось.
«Грузовой автомобиль с прицепом завозил товары в Украину с уклонением от таможенных платежей. По результатам неотложных обысков выявлены товарно-материальные ценности, в частности: телевизоры, зарядные станции, мобильные телефоны и планшеты, портативные зарядные устройства, другая электронная техника и товары», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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