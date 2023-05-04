В украинских супермаркетах подешевел один из овощей — Finance.ua

В украинских супермаркетах подешевел один из овощей
Цена болгарского перца изменилась всего за полтора месяца — с марта по середину апреля. Овощ подорожал с 228,96 гривны до 319 гривен, что почти на 100 гривен больше.
Как сообщают аналитики «Минфин», перец неожиданно стал дешеветь.
В начале апреля произошел резкий скачок, но к концу месяца овощ стал более доступным.
Специалисты сообщают, что средний ценник на него установлен на уровне 244,45 гривен за килограмм.
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