В украинских банках снова возросло число проблемных кредитов — Finance.ua
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В украинских банках снова возросло число проблемных кредитов

Кредит&Депозит
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В украинских банках снова возросло число проблемных кредитов
В украинских банках снова возросло число проблемных кредитов
В январе объем неработающих кредитов в украинских банках вырос на 5,6 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Так, доля неработающих кредитов (NPL, non-performing loan) в банковском секторе на 1 февраля составила 38,2% по сравнению с 38,1% на 1 января. Объем проблемных кредитов вырос на 5,6 млрд грн в месяц.
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Как ранее объясняли в Нацбанке, разрушение активов и залогового имущества, потеря доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков снижают их способность обслуживать кредиты, ухудшается качество кредитных портфелей банков и увеличиваются отчисления в резервы.
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Так как признание истинного качества активов будет продолжаться, соответственно будут расти объемы NPL.
По состоянию на 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) составила 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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