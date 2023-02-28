В украинских банках снова возросло число проблемных кредитов — Finance.ua

В украинских банках снова возросло число проблемных кредитов Сегодня 16:14 — Кредит&Депозит

В украинских банках снова возросло число проблемных кредитов

В январе объем неработающих кредитов в украинских банках вырос на 5,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Так, доля неработающих кредитов (NPL, non-performing loan) в банковском секторе на 1 февраля составила 38,2% по сравнению с 38,1% на 1 января. Объем проблемных кредитов вырос на 5,6 млрд грн в месяц.

Как ранее объясняли в Нацбанке, разрушение активов и залогового имущества, потеря доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков снижают их способность обслуживать кредиты, ухудшается качество кредитных портфелей банков и увеличиваются отчисления в резервы.

Так как признание истинного качества активов будет продолжаться, соответственно будут расти объемы NPL.

По состоянию на 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) составила 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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