В Украине значительно подорожал лук: какова сейчас его стоимость — Finance.ua

В Украине значительно подорожал лук: какова сейчас его стоимость Сегодня 02:32 — Личные финансы

Сейчас украинские хозяйства продают качественный лук по 10−15 грн/кг, что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit , основной причиной подорожания лука стало повышение спроса на него, однако рост цен отмечается исключительно в сегменте продукции высокого качества.

«Если еще неделей ранее стабильным спросом пользовался только лук высокого качества, предложение которого было небольшим, учитывая желание фермеров дождаться более высоких цен, то уже сегодня активно реализуется и менее качественная продукция», — отметили эксперты.

По их подсчетам, в настоящее время качественный репчатый лук на украинском рынке стоит в среднем на 45% дешевле, чем в начале ноября 2022 года.

«При этом многие хозяйства намерены и дальше повышать отпускные цены в данном сегменте при сохранении текущих темпов сбыта», — добавили эксперты.

УНІАН По материалам:

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