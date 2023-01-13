В Украине заработала реформа пассажирских перевозок: что предусматривает — Finance.ua
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В Украине заработала реформа пассажирских перевозок: что предусматривает

Личные финансы
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В Украине заработала реформа пассажирских перевозок: что предусматривает
В Украине заработала реформа пассажирских перевозок: что предусматривает
С 13 января в Украине начались изменения на рынке пассажирских перевозок, которые создают условия для повышения конкуренции перевозчиков и вводят требования к транспорту для перевозки маломобильных групп населения.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
Что изменилось? До сих пор предприниматель или предприятие, годами работавшее на маршруте, могло постоянно продлевать себе разрешение. Со вступлением изменений в силу право работать на межобластных маршрутах перевозчики будут доказывать на конкурсах каждые 5 лет.
В Украине заработала реформа пассажирских перевозок: что предусматривает
«Отмена возможности продлевать срок действия разрешения ставит всех претендентов на маршрут в равные условия. Так что новому перевозчику зайти на линию станет более реально», — пояснил Найем.
Отмечается, что на межобластной маршрут могут выехать любые перевозчики, выполняющие условия конкурса. Следовательно, на линии будет работать не один победитель, а все, кому это выгодно и кто готов предоставлять соответствующие услуги и сервисы.
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Среди изменений вводятся требования к транспорту для обеспечения перевозок маломобильных групп населения. Из соображений безопасности будет действовать балльная система оценки перевозчика в нарушение правил дорожного движения.
Кроме того, для участия в конкурсе на маршруты, весь пакет документов будет приниматься в электронной форме, а объем документов также уменьшен.
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По материалам:
Finance.ua
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