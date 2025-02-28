В Украине заработала автоматическая проверка уплаты штрафов при пересечении границы — Finance.ua

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В Украине заработала автоматическая проверка уплаты штрафов при пересечении границы

Казна и Политика
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В Украине заработала автоматическая проверка уплаты штрафов при пересечении границы
В Украине заработала автоматическая проверка уплаты штрафов при пересечении границы
В Украине ввели автоматизированную систему проверки уплаты штрафов, наложенных «Укртрансбезопасностью» на иностранных коммерческих перевозчиков, нарушивших правила при пересечении границы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
«Фактически речь идет о механизме, при котором работники Государственной таможенной службы „видят“ неуплаченные штрафы иностранными перевозчиками во время выезда автомобиля с территории Украины. Соответственно иностранные перевозчики обязаны уплатить указанные штрафы, чтобы выехать с территории Украины», — сказано в сообщении.
Отмечается, что такие же механизмы работают на территориях соседних с Украиной государств в отношении иностранных перевозчиков, в частности, украинских.
Соответствующая интеграция полноценно работает с 20 февраля. За это время иностранные перевозчики уплатили штрафов почти на 6,9 миллиона гривен. Речь о 755 штрафах. Этот перечень включает штрафы, выписанные в 2024 году.
В целом же, в прошлом году на иностранных перевозчиков составили 3237 штрафов на сумму 21,6 миллиона гривен. Из этих штрафов уплачено было на сумму 11,7 миллиона гривен, вместе с теми, которые были оплачены после введения автоматической интеграции.
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По материалам:
Finance.ua
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