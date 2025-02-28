В Украине заработала автоматическая проверка уплаты штрафов при пересечении границы — Finance.ua

В Украине заработала автоматическая проверка уплаты штрафов при пересечении границы Сегодня 10:32 — Казна и Политика

В Украине заработала автоматическая проверка уплаты штрафов при пересечении границы

В Украине ввели автоматизированную систему проверки уплаты штрафов, наложенных «Укртрансбезопасностью» на иностранных коммерческих перевозчиков, нарушивших правила при пересечении границы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

«Фактически речь идет о механизме, при котором работники Государственной таможенной службы „видят“ неуплаченные штрафы иностранными перевозчиками во время выезда автомобиля с территории Украины. Соответственно иностранные перевозчики обязаны уплатить указанные штрафы, чтобы выехать с территории Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что такие же механизмы работают на территориях соседних с Украиной государств в отношении иностранных перевозчиков, в частности, украинских.

Соответствующая интеграция полноценно работает с 20 февраля. За это время иностранные перевозчики уплатили штрафов почти на 6,9 миллиона гривен. Речь о 755 штрафах. Этот перечень включает штрафы, выписанные в 2024 году.

В целом же, в прошлом году на иностранных перевозчиков составили 3237 штрафов на сумму 21,6 миллиона гривен. Из этих штрафов уплачено было на сумму 11,7 миллиона гривен, вместе с теми, которые были оплачены после введения автоматической интеграции.

Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.