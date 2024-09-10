В Украине заработает система видеонаблюдения за авто — Finance.ua
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В Украине заработает система видеонаблюдения за авто

Технологии&Авто
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В Украине заработает система видеонаблюдения за авто
В Украине заработает система видеонаблюдения за авто
Депутаты планируют внедрить систему видеомониторинга за физическими лицами и автомобилями, а также другими транспортными средствами. Именно это предусматривает зарегистрированный в парламенте законопроект № 11 031.
Согласно тексту законопроекта, объектами видеомониторинга будут информационные объекты, к которым относятся физические лица, а также транспортные средства.
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Идентификация информационного объекта «транспортное средство» должна осуществляться на основании таких сведений о транспортном средстве: марка, модель, цвет, год выпуска, номерной знак, информация о владельце транспортного средства (фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации места жительства физического лица.
«Полезным и таким, который может быть внедрен в Украине, является опыт зарубежных стран, в частности, в части масштабного использования технических средств, приборов и устройств, в том числе с функциями фото-, аудио-, видеозаписи, обеспечивающих возможность фиксации и раннего выявления правонарушений, распознавания (идентификации) разнообразных объектов (лиц, транспортных средств и т. п.)»,
говорится в пояснительной записке.

По материалам:
mmr.ua
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