В Украине заработает новая система оповещения — Finance.ua
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В Украине заработает новая система оповещения

Сегодня 06:21Технологии&Авто
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ГСЧС совместно с мобильными операторами развертывает систему оповещения с использованием технологии Cell broadcast.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.
Как это будет работать? Оповещение сразу будет отображаться на экране телефона поверх всех приложений и даже на заблокированном экране. Сообщение будет сопровождаться громким сигналом.
Первыми в тестовом режиме будут получать пользователи мобильного оператора Киевстар.
«Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях. Абонентам Киевстар в ближайшее время начнут поступать тестовые сообщения от DSNS», — сообщают в ГСЧС.
В Украине заработает новая система оповещения
По материалам: Finance.ua
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