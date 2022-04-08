В Украине заработает новая система оповещения — Finance.ua

В Украине заработает новая система оповещения

ГСЧС совместно с мобильными операторами развертывает систему оповещения с использованием технологии Cell broadcast.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

Как это будет работать? Оповещение сразу будет отображаться на экране телефона поверх всех приложений и даже на заблокированном экране. Сообщение будет сопровождаться громким сигналом.

Первыми в тестовом режиме будут получать пользователи мобильного оператора Киевстар.

«Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях. Абонентам Киевстар в ближайшее время начнут поступать тестовые сообщения от DSNS», — сообщают в ГСЧС.

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