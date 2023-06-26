В Украине запустят производство машин для разминирования — Finance.ua

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В Украине запустят производство машин для разминирования

Технологии&Авто
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В Украине запустят производство машин для разминирования
В Украине запустят производство машин для разминирования
Украина совместно с мировыми производителями техники для разминирования может приступить к ее производству на мощностях отечественных предприятий.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский в Фейсбуке.
«Мировые производители машин для разминирования объявили о локализации производства своей техники в Украине. На полях Ukrainian recovery conference в Лондоне подписаны два знаковых меморандума об организации производства в Украине современной техники для разминирования», — написал он.
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По его словам, компания «Пожмашина» на своих мощностях готовит производство в сотрудничестве с мировым лидером производства машин для разминирования датской Hydrema, а предприятие «А3ТЕХ-Украина» договорилось о производстве оборудования по технологиям хорватской DOK-ING.
«В случае заказа от государства правительство Дании предоставит финансирование, в том числе грантовое, для обеспечения потребностей украинских служб в такой технике», — сообщил Кисилевский.
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Он отметил важность такого сотрудничества, когда зарубежные партнеры дают технологии по разминированию, а Украина предоставляет производственные мощности и людей.
«Украине все еще часто предлагают взять кредит на приобретение готовой иностранной техники и потом долго его возвращать неизвестно из каких источников. Мы должны научиться говорить „нет“ на такие предложения. И предлагать другой подход», — считает нардеп.
Он выразил надежду, что производство машин для разминирования, в которых остро нуждается Украина, стартует уже в скором времени.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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