В Украине запустят первый завод по производству биометана до конца года — Finance.ua

В Украине запустят первый завод по производству биометана до конца года Сегодня 23:05 — Казна и Политика

В Украине запустят первый завод по производству биометана до конца года

До конца 2022 года в Украине планируют запустить первый завод по производству биометана, который является альтернативой газу для отопления и приготовления пищи. Поначалу мощность составит 330 куб. м биометана в час.

Об этом сообщает пресс-центр Региональной газовой компании (РГК).

Завод принадлежит ООО «Галс Агро». АО «Черниговгаз», входящее в состав РГК, издало технические условия для подключения завода и заказало для него производство газового оборудования на одном из заводов RGC Production.

«Первая очередь строительства газовых сетей предполагает строительство газопровода длиной 800 метров. Он позволит „Галс Агро“ передавать в газораспределительные сети 330 куб. м биометана в час в зимний период. Предполагается, что подключение состоится до конца 2022 года и производитель сможет начать производство биометана уже этой зимой», — говорится в пресс-релизе.

В дальнейшем «Галс Агро» планирует увеличить производство биометана до 1100 куб. м в час. Для этого специалисты РГК осуществят кольцевание зоны действия двух сопредельных газораспределительных станций, построив еще около 8 км газопровода. Работы хотят завершить к началу отопительного сезона 2023/24 годов.

Мощность оборудования для очистки биогаза в биометан составит около 3 млн куб. м в год, которыми можно обеспечить 1500 частных домохозяйств. Поэтому ресурс может стать полноценным источником газа после добычи и импорта.

УБР По материалам:

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