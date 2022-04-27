В Украине запустят новую программу выплат для вынужденных переселенцев — Finance.ua

В Украине запустят новую программу выплат для вынужденных переселенцев

Сегодня 11:02 — Казна и Политика

В Украине запустят новую программу выплат для вынужденных переселенцев

Правительство с участием Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста запустит новую программу выплат для вынужденных переселенцев.

Об этом сообщил в официальном Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 апреля.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Правительства.

Размер пособия. Финансовая помощь в рамках программы составит 2500 грн на человека. Выплаты будут производиться на основе имеющихся сведений информационной базы внутриперемещенных лиц. То есть для получения выплат не нужно будет подавать никаких заявлений.

«Рассчитываем, что выплаты получат почти 1 млн человек. Предпочтение будет предоставляться ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

В Украине продолжают работать и другие программы для вынужденных переселенцев:

по 2000 грн от правительства каждому взрослому и по 3000 грн на ребенка;

также две общие с ООН и одна общая с UNICEF программы по выплате 2200 грн перемещенным лицам, относящимся к уязвимым категориям.

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