В Украине запустили производство автономных беспилотных бомбардировщиков (фото) — Finance.ua

В Украине запустили производство автономных беспилотных бомбардировщиков (фото) Сегодня 14:45 — Технологии&Авто

В Украине запустили производство автономных беспилотных бомбардировщиков (фото)

В Украине запустили производство автономных беспилотных бомбардировщиков и камикадзе Hunter Killer или XaKi-20. Они станут новым высокоточным дальнобойным оружием и первой в мире беспилотной ударной эскадрильей.

Об этом сообщили на официальной странице проекта «Крылья мести» в фейсбуке.

Каждый беспилотник будет иметь название города-героя Украины, наиболее пострадавшего от полномасштабной войны: Буча, Ирпень, Харьков, Херсон, Мариуполь и Бахмут.

«Крылья мести» передадут украинским спецподразделениям, чтобы наши бойцы эффективно деоккупировали те города и села, в которых временно находятся россияне. Производство первой сотни ударных бомбардировщиков Хаки-20 уже запустили в начале мая.

На днях прошла презентация проекта производства беспилотников «Крылья мести». Посольствами проекта стали Александр Пономарев и Михаил Хома DZIDZIO. Они вместе с украинцами будут собирать «на месть».

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