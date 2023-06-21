В Украине запустили производство автономных беспилотных бомбардировщиков (фото) — Finance.ua

В Украине запустили производство автономных беспилотных бомбардировщиков (фото)
В Украине запустили производство автономных беспилотных бомбардировщиков и камикадзе Hunter Killer или XaKi-20. Они станут новым высокоточным дальнобойным оружием и первой в мире беспилотной ударной эскадрильей.
Об этом сообщили на официальной странице проекта «Крылья мести» в фейсбуке.
Каждый беспилотник будет иметь название города-героя Украины, наиболее пострадавшего от полномасштабной войны: Буча, Ирпень, Харьков, Херсон, Мариуполь и Бахмут.
«Крылья мести» передадут украинским спецподразделениям, чтобы наши бойцы эффективно деоккупировали те города и села, в которых временно находятся россияне. Производство первой сотни ударных бомбардировщиков Хаки-20 уже запустили в начале мая.
На днях прошла презентация проекта производства беспилотников «Крылья мести». Посольствами проекта стали Александр Пономарев и Михаил Хома DZIDZIO. Они вместе с украинцами будут собирать «на месть».
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