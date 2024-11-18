В Украине запустили новый поезд в популярном направлении — Finance.ua

В Украине запустили новый поезд в популярном направлении Сегодня 17:34 — Личные финансы

В Украине запустили новый поезд в популярном направлении

«Укрзализныця» объявила о назначении нового поезда из Киева в популярный среди туристов Трускавец. Впрочем, он будет временным — рейсы запланированы только на 30 ноября и 7 декабря.

Стоимость билетов в купе на поезд из Киева в Трускавец (на рейс 30 ноября) составляет от 372,13 до 772,02 грн.

Об этом рассказали в « Укрзализныце ». Там отметили: речь идет о поезде № 159/160 Киев — Трускавец.

Как сообщили в перевозчике, поезд будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18. Прибытие в Трускавец — в 19:35.

В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 8:52. Прибывать в столицу будет в 18:10.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд № 159/160 Киев — Трускавец (рейс из Киева 30 ноября) продаются в вагоны классов купе и люкс. Их стоимость составляет:

в купе — от 372,13 до 772,02 грн;

в люкс — 1870,76 грн.

Где купить билеты

Билеты на поезд будут доступны для приобретения в приложении «Укрзализныци». А кроме того:

на сайте;

в чат-ботах;

в кассах вокзалов.

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