В Украине запустили новый поезд в популярном направлении — Finance.ua

В Украине запустили новый поезд в популярном направлении
«Укрзализныця» объявила о назначении нового поезда из Киева в популярный среди туристов Трускавец. Впрочем, он будет временным — рейсы запланированы только на 30 ноября и 7 декабря.
Стоимость билетов в купе на поезд из Киева в Трускавец (на рейс 30 ноября) составляет от 372,13 до 772,02 грн.
Об этом рассказали в «Укрзализныце». Там отметили: речь идет о поезде № 159/160 Киев — Трускавец.
Как сообщили в перевозчике, поезд будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18. Прибытие в Трускавец — в 19:35.
В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 8:52. Прибывать в столицу будет в 18:10.
Сколько стоят билеты
Билеты на поезд № 159/160 Киев — Трускавец (рейс из Киева 30 ноября) продаются в вагоны классов купе и люкс. Их стоимость составляет:
- в купе — от 372,13 до 772,02 грн;
- в люкс — 1870,76 грн.
Где купить билеты
Билеты на поезд будут доступны для приобретения в приложении «Укрзализныци». А кроме того:
- на сайте;
- в чат-ботах;
- в кассах вокзалов.
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