В Украине запустили новую газовую скважину — Finance.ua
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В Украине запустили новую газовую скважину

Энергетика
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В Украине запустили новую газовую скважину
В Украине запустили новую газовую скважину
Компания «Укргаздобыча» пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 метров. Скважина дает 340 тысяч кубометров природного газа в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
По словам главы «Нафтогаза» Алексея Чернышева, данный результат достаточно хорош, ведь месторождение, на котором была пробурена скважина, эксплуатируется уже 45 лет и истощено на 85%.
При проектировании месторождения специалистам удалось определить перспективный участок продуктивного пласта месторождения, который до этого не разрабатывался. Также известно, что показатели бурения данной скважины дали толчок планам на бурение еще одной.
«В прошлом году мы переформатировали команду наших геологов и разработчиков, просмотрев процессы и усилив ее мощными специалистами с опытом работы в международных компаниях. Уже мы видим результат. Достигнутые результаты на этом месторождении и ряд других недавних геологических открытий станут важными составляющими для наращивания добычи газа», — заявил и.о. генерального директора «Укргаздобычи» Олег Толмачев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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