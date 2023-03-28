В Украине запустили мобильное приложение eCherha для пересечения границы с Польшей — Finance.ua

В Украине запустили мобильное приложение eCherha для пересечения границы с Польшей Сегодня 19:14 — Казна и Политика

В Украине запустили мобильное приложение eCherha для пересечения границы с Польшей

Водители грузовиков, пересекающих международный пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе Украины и Польши, теперь смогут пользоваться приложением eCherha в телефоне. Раньше записаться в электронную очередь можно было только на сайте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

«Официально проект стартовал в декабре прошлого года. И за это время записались в электронную очередь и проехали через пункт пропуска около 55 тыс. грузовиков. Украина системно работает над цифровизацией порядка пересечения границы. Уникальный бесплатный сервис позволяет водителям планировать свои поездки, а значит — экономить время и деньги», — рассказал Анатолий Камирный, заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Загрузить eCherha на телефон уже можно в App Store (для операционной системы iOS) или в Google Play (для Android).

В приложении водитель получает push-сообщение о:

своем статусе в очереди;

продвижении очереди;

времени заезда в пункт пропуска.

Для входа в приложение водители должны использовать пароль и логин, которыми пользуются для авторизации на сайте echerha.gov.ua . Пользователи также могут продолжить или отменить свою запись, оставить обращение команде разработки и прочитать последние новости о проекте.

Приложение также будет удобно для польских водителей, пересекающих украинский пункт пропуска по электронной очереди. Для их комфорта добавлен польский язык.

В настоящее время воспользоваться єЧергою могут международные перевозчики грузов, пересекающие границу через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск». Заезд в сервисные зоны для пользователей єЧерга не обязателен. Водитель сам выбирает, где и как ждать пересечения границы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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