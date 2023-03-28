В Украине запустили мобильное приложение eCherha для пересечения границы с Польшей — Finance.ua

В Украине запустили мобильное приложение eCherha для пересечения границы с Польшей
Водители грузовиков, пересекающих международный пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе Украины и Польши, теперь смогут пользоваться приложением eCherha в телефоне. Раньше записаться в электронную очередь можно было только на сайте.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
«Официально проект стартовал в декабре прошлого года. И за это время записались в электронную очередь и проехали через пункт пропуска около 55 тыс. грузовиков. Украина системно работает над цифровизацией порядка пересечения границы. Уникальный бесплатный сервис позволяет водителям планировать свои поездки, а значит — экономить время и деньги», — рассказал Анатолий Камирный, заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Загрузить eCherha на телефон уже можно в App Store (для операционной системы iOS) или в Google Play (для Android).
В приложении водитель получает push-сообщение о:
- своем статусе в очереди;
- продвижении очереди;
- времени заезда в пункт пропуска.
Для входа в приложение водители должны использовать пароль и логин, которыми пользуются для авторизации на сайте echerha.gov.ua. Пользователи также могут продолжить или отменить свою запись, оставить обращение команде разработки и прочитать последние новости о проекте.
Приложение также будет удобно для польских водителей, пересекающих украинский пункт пропуска по электронной очереди. Для их комфорта добавлен польский язык.
В настоящее время воспользоваться єЧергою могут международные перевозчики грузов, пересекающие границу через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск». Заезд в сервисные зоны для пользователей єЧерга не обязателен. Водитель сам выбирает, где и как ждать пересечения границы.
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