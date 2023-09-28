В Украине запустили еще пять газовых скважин — Finance.ua

В Украине запустили еще пять газовых скважин
«Укргаздобыча» запустила еще пять скважин с дополнительной добычей 500 тыс. кубометров газа в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
По данным пресс-службы, четыре из пяти скважин пробурены на «старых» месторождениях возрастом 45−55 лет. Еще одна — совершенно новая. Впервые газ из нее поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце.
За счет использования новых технологий на одном из «старых» месторождений за последние два года удалось увеличить суточную добычу газа на 35%. На другом — почти на 50%.
Как заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в интервью изданию Newsweek, планируется «сохранить темпы 7% роста добычи газа» в год. «Наша цель на следующий год 14 млрд кубических метров только за счет «Нафтогаза», — сказал он, отметив важность увеличения добычи и у частных компаний.
Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» досрочно заполнил подземные газохранилища для прохождения этой зимой. Объем запасов в ПХГ превышает 15,1 млрд кубометров газа.
Как заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев, это будет первая зима для Украины, которую пройдем благодаря газу собственной добычи без импорта.
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