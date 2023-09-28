В Украине запустили еще пять газовых скважин — Finance.ua

В Украине запустили еще пять газовых скважин Сегодня 15:15

«Укргаздобыча» запустила еще пять скважин с дополнительной добычей 500 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба « Нафтогаза ».

По данным пресс-службы, четыре из пяти скважин пробурены на «старых» месторождениях возрастом 45−55 лет. Еще одна — совершенно новая. Впервые газ из нее поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце.

За счет использования новых технологий на одном из «старых» месторождений за последние два года удалось увеличить суточную добычу газа на 35%. На другом — почти на 50%.

Как заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в интервью изданию Newsweek, планируется «сохранить темпы 7% роста добычи газа» в год. «Наша цель на следующий год 14 млрд кубических метров только за счет «Нафтогаза», — сказал он, отметив важность увеличения добычи и у частных компаний.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» досрочно заполнил подземные газохранилища для прохождения этой зимой. Объем запасов в ПХГ превышает 15,1 млрд кубометров газа.

Как заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев, это будет первая зима для Украины, которую пройдем благодаря газу собственной добычи без импорта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.