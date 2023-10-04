В Украине запускают новый международный поезд: сколько стоят билеты — Finance.ua

В Украине запускают новый международный поезд: сколько стоят билеты Сегодня 15:32 — Личные финансы

В Украине запускают новый международный поезд: сколько стоят билеты

«Укрзализныця» запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Первый рейс отправляется 15 октября. Стоимость билетов на 15 октября — от 1189 грн.

Об этом сообщили в самой компании

Там отметили: маршрут будет организован через станцию ​​Рава-Русская.

«С 15 октября 2023 года „Укрзализныця“ запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые через 18 лет между городами начнут курсировать поезда», — говорится в сообщении.

Где купить билеты

Купить билеты можно в мобильном приложении «Укрзализныци». А также:

в чат-ботах;

на сайте «Укрзализныци»;

в международных кассах вокзалов.

«Кроме того, можно купить 2 билета по поисковому запросу от необходимого города в Украине в Варшаву или Люблин или обратно», — рассказали в компании.

Поезд будет ехать с пересадкой

Маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская Львовской области. Причина — необходимость производить пересадку с поезда украинской ширины путей на поезд европейского пути.

Расписание движения разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и ряд других городов. В частности:

Ивано-Франковск;

Стрый;

Коломыю;

Калуш;

Моршин;

Брюховичи;

Желкву.

«Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой во Львове. Не стоит беспокоиться по поводу возможных опозданий, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров», — подчеркнули в «Укрзализныце».

Сколько стоят билеты

Общая стоимость билетов — от 1189 грн. Причем как из Львова в Варшаву, так и обратно.

Продают их в 2 класса — первый и второй. Так, на 15 октября:

из Львова в Раву-Русскую билет в 1 класс стоит 177 грн, во второй — 130 грн;

из Равы-Русской в ​​Варшаву билет в 1 класс стоит 1 191 грн, во второй — 1 068 грн;

из Варшавы до Равы-Русской билет в 1 класс стоит 1 191 грн, во второй — 1 068 грн;

из Равы-Русской до Львова билет в 1 класс стоит 163 грн, во второй — 121 грн.

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