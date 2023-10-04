В Украине запускают новый международный поезд: сколько стоят билеты — Finance.ua
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В Украине запускают новый международный поезд: сколько стоят билеты

Личные финансы
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В Украине запускают новый международный поезд: сколько стоят билеты
В Украине запускают новый международный поезд: сколько стоят билеты
«Укрзализныця» запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Первый рейс отправляется 15 октября. Стоимость билетов на 15 октября — от 1189 грн.
Об этом сообщили в самой компании.
Там отметили: маршрут будет организован через станцию ​​Рава-Русская.
«С 15 октября 2023 года „Укрзализныця“ запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые через 18 лет между городами начнут курсировать поезда», — говорится в сообщении.

Где купить билеты

Купить билеты можно в мобильном приложении «Укрзализныци». А также:
  • в чат-ботах;
  • на сайте «Укрзализныци»;
  • в международных кассах вокзалов.
«Кроме того, можно купить 2 билета по поисковому запросу от необходимого города в Украине в Варшаву или Люблин или обратно», — рассказали в компании.

Поезд будет ехать с пересадкой

Маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская Львовской области. Причина — необходимость производить пересадку с поезда украинской ширины путей на поезд европейского пути.
Расписание движения разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и ряд других городов. В частности:
  • Ивано-Франковск;
  • Стрый;
  • Коломыю;
  • Калуш;
  • Моршин;
  • Брюховичи;
  • Желкву.
«Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой во Львове. Не стоит беспокоиться по поводу возможных опозданий, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров», — подчеркнули в «Укрзализныце».

Сколько стоят билеты

Общая стоимость билетов — от 1189 грн. Причем как из Львова в Варшаву, так и обратно.
Продают их в 2 класса — первый и второй. Так, на 15 октября:
  • из Львова в Раву-Русскую билет в 1 класс стоит 177 грн, во второй — 130 грн;
  • из Равы-Русской в ​​Варшаву билет в 1 класс стоит 1 191 грн, во второй — 1 068 грн;
  • из Варшавы до Равы-Русской билет в 1 класс стоит 1 191 грн, во второй — 1 068 грн;
  • из Равы-Русской до Львова билет в 1 класс стоит 163 грн, во второй — 121 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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