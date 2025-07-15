В Украине запускается самая выгодная кешбэк-программа — до 14% за покупки Сегодня 14:18

В Украине запускается самая выгодная кешбэк-программа — до 14% за покупки

Приложение multi, разработанное командами minfin.com.ua и Finance.ua, запускает кешбэк сервис

Теперь, покупая товары в любимых интернет-магазинах — таких как Temu, Puma, iHerb, Adidas, Notino, YA.UA и десятки других — пользователи multi могут получать кешбэк до 14%, что превышает ставки всех других программ.

Уже сейчас с multi сотрудничают более 50 интернет-магазинов, охватывающих тысячи товаров в категориях: электроника, одежда и обувь, красота, книги, хобби, туризм, продукты, милитари и многие другие. Каждый день добавляются новые партнеры, предоставляющие кешбэк и скидки пользователям приложения.

В multi можно не только получать кешбэк. Это целый финансовый супермаркет, в котором есть бронирование курса валют, обменники, кредиты, страхование для авто и курсы в удобных виджетах. Все необходимое — в одном интерфейсе.

Как работает программа?

Чтобы получить кешбэк, нужно:

установить приложение multi и зарегистрироваться;

перейти в раздел «Кешбэк»;

выбрать магазин или товар;

совершить покупку.

Уже через несколько минут после подтверждения заказа кешбэк появится в личном кабинете. Полученные средства можно вывести на счет любого украинского банка — удобно и быстро.

Самые выгодные предложения уже доступны для вас.

Не тратьте лишнего — получайте кешбэк , как это уже делают пользователи multi.

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