В Украине запускается самая выгодная кешбэк-программа — до 14% за покупки — Finance.ua
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В Украине запускается самая выгодная кешбэк-программа — до 14% за покупки

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В Украине запускается самая выгодная кешбэк-программа — до 14% за покупки
В Украине запускается самая выгодная кешбэк-программа — до 14% за покупки

Приложение multi, разработанное командами minfin.com.ua и Finance.ua, запускает кешбэк сервис

Теперь, покупая товары в любимых интернет-магазинах — таких как Temu, Puma, iHerb, Adidas, Notino, YA.UA и десятки других — пользователи multi могут получать кешбэк до 14%, что превышает ставки всех других программ.
Уже сейчас с multi сотрудничают более 50 интернет-магазинов, охватывающих тысячи товаров в категориях: электроника, одежда и обувь, красота, книги, хобби, туризм, продукты, милитари и многие другие. Каждый день добавляются новые партнеры, предоставляющие кешбэк и скидки пользователям приложения.
В multi можно не только получать кешбэк. Это целый финансовый супермаркет, в котором есть бронирование курса валют, обменники, кредиты, страхование для авто и курсы в удобных виджетах. Все необходимое — в одном интерфейсе.

Как работает программа?

Чтобы получить кешбэк, нужно:
  • установить приложение multi и зарегистрироваться;
  • перейти в раздел «Кешбэк»;
  • выбрать магазин или товар;
  • совершить покупку.
Уже через несколько минут после подтверждения заказа кешбэк появится в личном кабинете. Полученные средства можно вывести на счет любого украинского банка — удобно и быстро.
Самые выгодные предложения уже доступны для вас.
Не тратьте лишнего — получайте кешбэк, как это уже делают пользователи multi.
По материалам:
Finance.ua
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