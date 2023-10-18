В Украине запускается платежная система Etsy Payments — Finance.ua

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В Украине запускается платежная система Etsy Payments

Финтех и Карты
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В Украине запускается платежная система Etsy Payments
В Украине запускается платежная система Etsy Payments
Платежная система Etsy Payments начинает работу на территории Украины.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
После запуска Etsy Payments украинцы могут официально открывать на платформе Etsy магазины, продавать товары в Америку, Европу, Азию и т. д.
В Etsy Payments продавцы получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и специальную круглосуточную поддержку. Предприниматели также могут управлять всей финансовой информацией своего магазина.
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«Запуск Etsy Payments в Украине — это важная часть системной работы Минцифры по масштабированию участия украинцев в экосистеме международного e-commerce», — написал вице-премьер.
Федоров добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения компания поддерживает Украину.

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По материалам:
Forbes.ua
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