НБУ обещает украинцам ввести мгновенные платежи уже в начале 2025 года — Finance.ua

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НБУ обещает украинцам ввести мгновенные платежи уже в начале 2025 года

Финтех и Карты
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НБУ обещает украинцам ввести мгновенные платежи уже в начале 2025 года
НБУ обещает украинцам ввести мгновенные платежи уже в начале 2025 года, Фото: srclogic.com
Нацбанк работает над построением мгновенных платежей в Украине. Согласно стратегическим документам НБУ, уже в начале 2025 года украинские граждане получат такую ​​возможность.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что введение мгновенных платежей позволит пользователям проводить платежные операции между счетами в течение нескольких секунд — за это время средства будут зачислены на счет получателя.
«Мы считаем, что удачное введение мгновенных платежей в Украине позволит создать новые возможности как для украинских пользователей, так и для поставщиков платежных услуг. Для этого мы планируем объединить лучший опыт других стран и практическую экспертизу наших участников рынка», — подчеркнул заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

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Регулятор представил для обсуждения составляющие успешного введения мгновенных платежей в Украине. В частности, уже принято решение о создании мгновенных платежей на основе нового поколения системы электронных платежей НБУ (СЭП), которая с апреля этого года работает на базе международного стандарта ISO 20 022 и круглосуточно.
«Учитывая будущую интеграцию украинского финансового рынка с европейским, мгновенные платежи в Украине будут создаваться в соответствии с принципами работы мгновенных платежей в Европейском Союзе», — сообщил регулятор.
Кроме того, НБУ сообщил, что с октября 2023 г. функционал мгновенных платежей будет доступен на стенде СЭП для тестирования участникам СЭП.
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