В Украине запретили пересылать по почте ряд предметов: официальный список — Finance.ua

В Украине запретили пересылать по почте ряд предметов: официальный список Сегодня 17:00 — Личные финансы

В Украине запретили пересылать по почте ряд предметов: официальный список

Кабинет Министров Украины утвердил официальный список предметов, которые запрещено отправлять по почте. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

нельзя присылать по почте: Согласно решению Кабмина Украины,

национальную валюту, кроме нумизматических монет и их коллекций, иностранную валюту;

пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;

огнестрельное оружие всех видов;

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;

алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;

токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

специальные технические средства негласного получения информации;

биологические агенты.

При этом в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

огнестрельное оружие всех видов;

основные части оружия;

устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия;

патроны к ним;

холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия), боевые припасы, средства инициирования взрыва;

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;

разрешения на право ношения оружия;

трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность;

радиооборудование и излучающие устройства;

биологические агенты;

токсические вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

специальные технические средства негласного получения информации.

«В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с настоящим Порядком», — говорится в постановлении.

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УНІАН По материалам:

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