В Украине запретили пересылать по почте ряд предметов: официальный список — Finance.ua

В Украине запретили пересылать по почте ряд предметов: официальный список
Кабинет Министров Украины утвердил официальный список предметов, которые запрещено отправлять по почте. Об этом говорится в постановлении Кабмина.
Согласно решению Кабмина Украины, нельзя присылать по почте:
- национальную валюту, кроме нумизматических монет и их коллекций, иностранную валюту;
- пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
- огнестрельное оружие всех видов;
- наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
- алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;
- токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
- животных и ядовитые растения;
- специальные технические средства негласного получения информации;
- биологические агенты.
При этом в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:
- огнестрельное оружие всех видов;
- основные части оружия;
- устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия;
- патроны к ним;
- холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия), боевые припасы, средства инициирования взрыва;
- наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
- разрешения на право ношения оружия;
- трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность;
- радиооборудование и излучающие устройства;
- биологические агенты;
- токсические вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
- специальные технические средства негласного получения информации.
«В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с настоящим Порядком», — говорится в постановлении.
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