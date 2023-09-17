В Украине запретили пересылать по почте ряд предметов: официальный список — Finance.ua

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В Украине запретили пересылать по почте ряд предметов: официальный список

Личные финансы
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В Украине запретили пересылать по почте ряд предметов: официальный список
В Украине запретили пересылать по почте ряд предметов: официальный список
Кабинет Министров Украины утвердил официальный список предметов, которые запрещено отправлять по почте. Об этом говорится в постановлении Кабмина.
Согласно решению Кабмина Украины, нельзя присылать по почте:
  • национальную валюту, кроме нумизматических монет и их коллекций, иностранную валюту;
  • пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
  • огнестрельное оружие всех видов;
  • наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
  • алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;
  • токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
  • животных и ядовитые растения;
  • специальные технические средства негласного получения информации;
  • биологические агенты.
При этом в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:
  • огнестрельное оружие всех видов;
  • основные части оружия;
  • устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия;
  • патроны к ним;
  • холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия), боевые припасы, средства инициирования взрыва;
  • наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
  • разрешения на право ношения оружия;
  • трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность;
  • радиооборудование и излучающие устройства;
  • биологические агенты;
  • токсические вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
  • специальные технические средства негласного получения информации.
«В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с настоящим Порядком», — говорится в постановлении.
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По материалам:
УНІАН
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