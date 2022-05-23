В Украине запретили оборот лекарств, произведенных в рф и беларуси — Finance.ua

В Украине запретили оборот лекарств, произведенных в рф и беларуси

Сегодня 09:47 — Казна и Политика

В Украине запретили оборот лекарств, произведенных в рф и беларуси

Верховная Рада внесла изменения в закон «О лекарственных средствах» об ограничении оборота лекарственных средств, производство которых находится на территории рф или республики беларусь.

За законпроект № 7313 в целом проголосовали 299 нардепов.

Согласно пояснительной записке, цель законопроекта — ограничение оборота в Украине лекарственных средств, производство которых хотя бы частично расположено на территории рф или рб, уменьшение финансовой поддержки военной машины этих стран, стимулирование отказа от поставок товаров из этих стран во всем мире.

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Так, в госрегистрации лекарственного средства может быть отказано в случае если установлено, что один или несколько этапов производства осуществлялось предприятиями, расположенными на территории рф и беларуси.

Отменять госрегистрацию лекарства также будет разрешено, если заявитель или его представитель связан с российскими компаниями.

Законопроектом также предоставляется право Кабмина на период действия военного положения в Украине временно остановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме.

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