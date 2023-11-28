В Украине зафиксирован абсолютный рекорд по количеству земельных торгов: цены поползли вниз — Finance.ua

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В Украине зафиксирован абсолютный рекорд по количеству земельных торгов: цены поползли вниз

Аграрный рынок
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В Украине зафиксирован абсолютный рекорд по количеству земельных торгов: цены поползли вниз
В Украине зафиксирован абсолютный рекорд по количеству земельных торгов: цены поползли вниз
В октябре 2023 года в Украине состоялся абсолютный рекорд по количеству земельных торгов на Prozorro.
Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора «Земельный рынок Украины» от KSE Агроцентр.
В октябре общины передали в аренду 549 участков совокупной площадью 5,1 тыс. га — это абсолютный рекорд по количеству земельных торгов на Prozorro.Продажи.
В то же время цены на сельскохозяйственную землю хоть и незначительно, но поползли вниз. Стоимость земли в октябре снизилась до 1%.

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При этом сохранялась также тенденция к заключению значительного количества сделок по цене, равной нормативной денежной оценке (НДО) — минимально допустимой стоимости для бывших подмораторных земель. В октябре 2023 года 51,4% сделок были заключены по цене, не превышающей НПО более чем на 2%.
В общем, оборот земли обеспечил 10% всех налоговых поступлений территориальных общин в сентябре 2023 г., а для некоторых областей составил более 15%.
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От оборота сельскохозяйственных земель местные бюджеты пополнились почти на 2,9 млрд грн, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2022 года (2,7 млрд грн).
Среди всех видов сделок с сельхозземлями в октябре 2023 года преобладали аренда (42,4%) и наследование (42,3%).
Сделки же купли-продажи составляли всего 12,7% от общего количества земельных транзакций. Общая площадь арендованных в октябре земель (58,1 тыс. га) в 3,6 раза превышала площадь проданных земель (15,9 тыс. га).
Всего с момента открытия рынка земель было заключено 180 тыс. сделок купли-продажи совокупной площадью более 395,7 тыс. га или 1,13% сельхозземель на подконтрольных Украине территориях.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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