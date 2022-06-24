В Украине заблокировали активы добывающих компаний российского бизнесмена на 1 миллиард — Finance.ua

В Украине заблокировали активы добывающих компаний российского бизнесмена на 1 миллиард Сегодня 13:29 — Криминал

В Украине заблокировали активы добывающих компаний российского бизнесмена на 1 миллиард, www.gp.gov.ua

По делу о незаконной добыче полезных ископаемых и финансировании терроризма суд арестовал имущество российского бизнесмена и подконтрольных ему коммерческих структур общей стоимостью более 1 млрд грн.

Как отмечают в прокуратуре, расследуется уголовное производство по факту осуществления группой лиц, организованной гражданином рф, незаконной деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, уклонением от уплаты обязательных налогов и платы за землю, выводом средств.

В СБУ добавляют, что организацией, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах, руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала целая финансово-промышленная группа.

«Свои миллионные прибыли компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии рф, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины».

По материалам СБУ наложен арест на личное имущество российского олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добытые полезные ископаемые на общую сумму более 1 млрд грн.

Установлено, что он организовал незаконный бизнес в Киевской и Житомирской областях. Там его коммерческие структуры занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет Украины в особо крупных размерах", — говорится в сообщении СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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