В Украине заблокировали активы добывающих компаний российского бизнесмена на 1 миллиард — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине заблокировали активы добывающих компаний российского бизнесмена на 1 миллиард

Криминал
20
В Украине заблокировали активы добывающих компаний российского бизнесмена на 1 миллиард
В Украине заблокировали активы добывающих компаний российского бизнесмена на 1 миллиард, www.gp.gov.ua
По делу о незаконной добыче полезных ископаемых и финансировании терроризма суд арестовал имущество российского бизнесмена и подконтрольных ему коммерческих структур общей стоимостью более 1 млрд грн.
Об этом сообщают пресс-службы Офиса генпрокурора и СБУ.
Как отмечают в прокуратуре, расследуется уголовное производство по факту осуществления группой лиц, организованной гражданином рф, незаконной деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, уклонением от уплаты обязательных налогов и платы за землю, выводом средств.
В СБУ добавляют, что организацией, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах, руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала целая финансово-промышленная группа.
«Свои миллионные прибыли компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии рф, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины».
По материалам СБУ наложен арест на личное имущество российского олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добытые полезные ископаемые на общую сумму более 1 млрд грн.
Установлено, что он организовал незаконный бизнес в Киевской и Житомирской областях. Там его коммерческие структуры занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет Украины в особо крупных размерах", — говорится в сообщении СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.