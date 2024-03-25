В Украине взлетели цены на популярный овощ из-за нехватки импорта — Finance.ua

В Украине взлетели цены на популярный овощ из-за нехватки импорта Сегодня 22:57

В Украине взлетели цены на популярный овощ из-за нехватки импорта



В настоящее время импортная продукция в Украине предлагается к продаже в диапазоне 78−90 грн/кг ($1,99−2,30/кг), что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом С 18 марта на внутреннем рынке Украины продавцы смогли несколько повысить цену на помидоры.В настоящее время импортная продукция в Украине предлагается к продаже в диапазоне 78−90 грн/кг ($1,99−2,30/кг), что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщает проект EastFruit.

Отмечается, что такая ценовая тенденция связана с сокращением предложения на рынке импортных томатов, в частности, производства Турции на фоне снижения объемов импорта из этой страны из-за неблагоприятных погодных условий.

Неделей ранее импортеры и оптовые компании были сосредоточены на распродаже томатов, которые они закупили еще в начале месяца, но не смогли реализовать в запланированные сроки. В то же время свежие поставки на украинский рынок на прошлой неделе осуществлялись в минимальных объемах. Поэтому уже на этой неделе возник дефицит тепличных томатов, что позволило импортерам повысить цены.

По мнению участников рынка, уже на следующей неделе в Украине ожидается увеличение поставок томатов из Турции, что позволит снять напряжение и стабилизировать ценовую ситуацию.

Несмотря на нынешнее подорожание помидоров в Украине, оптовые цены на них остаются в среднем на 10% ниже, чем в прошлом.

Цены на овощи

В начале марта 2024 г. в Украине зафиксировали интенсивное снижение цен на местные тепличные огурцы. Тепличные комбинаты предлагали к продаже огурцы по 85−130 грн/кг ($2,23−3,41/кг). В среднем это на 15% дешевле, чем неделей ранее.

В конце марта цены на картофель в стране снизились в среднем на 12% и варьировались в среду в диапазоне 14−20 грн/кг ($0,36−0,51/кг). Причиной такой динамики аналитики называют массовое поступление на украинский рынок с начала недели импортного картофеля нового урожая.

УНН По материалам:

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