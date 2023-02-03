В Украине выявили схемы хищения на питании военных более чем на 100 млн грн — Finance.ua

В Украине выявили схемы хищения на питании военных более чем на 100 млн грн 03.02.2023, 17:20 — Криминал

В Украине выявили схемы хищения на питании военных более чем на 100 млн грн, Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала схемы хищения бюджетных средств на питании украинских военных более чем на 100 млн грн.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Служба безопасности разоблачила масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны. Через созданный преступный механизм сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн», — говорится в сообщении.

По материалам следствия, должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных.

Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, даже не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.

Вместо поставки в ВСУ определенные объемы продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм.

Двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Продолжается расследование для установления причастности должностных лиц Минобороны к противоправной деятельности.

Кроме этого, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных на питание личного состава.

К незаконной деятельности он привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов, которые вносили недостоверные сведения в отчетную документацию для сокрытия «отката».

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