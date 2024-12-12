В Украине вырос уровень крайней бедности, — мнение эксперта Сегодня 19:00 — Личные финансы

В Украине вырос уровень крайней бедности, — мнение эксперта

В 2023 году количество людей, доходы которых были на уровне прожиточного минимума, составляло около 9% всего населения, что в семь раз больше, чем показатели 2021-го.

Об этом рассказывает доктор экономических наук Людмила Черенько в интервью РБК-Украина.

По словам Черенько, в первые годы войны россии и Украины, с 2014 по 2015 год, бедность в Украине выросла с 16,3% до 51,9%.

«А эта фаза войны еще более масштабная, и можно было ожидать гораздо худшего. Мы могли бы ожидать, что бедность возрастет невероятно, даже до 80−90%. Но этого не произошло», — добавила она.

Эксперт пояснила, что в начале полномасштабного вторжения строились три возможных сценария развития событий. В конце концов, оказалось, что Украина все же пошла по сценарию, который ближе к оптимистическому.

В то же время, во время войны, как отметила Черенько, произошел существенный рост крайней бедности — когда уровень доходов приближен к официальному прожиточному минимуму (2920 гривен в 2024 году).

«В 2021 году людей, у которых доходы были на таком уровне, у нас было 1,3%. Фактически в пределах статистической погрешности. Если бы не полномасштабная война, то в 2023 году мы бы вообще эту цифру не зафиксировали. Но в 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост», — добавила она и объяснила, что в первую очередь, речь идет о пенсионерах, людях, оказавшихся в ситуации потери имущества, или, например, потери дома.

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