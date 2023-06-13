В Украине выпустили новый автомобиль для коммунальщиков (фото) — Finance.ua

В Украине выпустили новый автомобиль для коммунальщиков (фото) 13.06.2023, 00:07 — Фондовый рынок

В Украине выпустили новый автомобиль для коммунальщиков (фото)

Кременчугский завод коммунальной техники «Альфтекс» отгрузил вакуумно-подметальную машину АО МВП-0104 на шасси DAYUN CGC1120 одному из коммунальных предприятий.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.

«Техника со щедрой стандартной комплектацией и надежной системой пылеподавления комплектована лоточной боковой щеткой диаметром 320 мм и центральной щеткой диаметром 400 мм», — говорится в сообщении.

В автомобиле есть бак для воды объемом 1,7 куб. м и основной кузов для мусора объемом 4,5 куб. м. Вместимость гидравлического бака — 60 л. Мощность автономного двигателя составляет 115 л.с.

Для обслуживания труднодоступных мест дорожный пылесос оснащен впитывающим шлангом диаметром 250 мм.

Автомобиль оборудован камерами обзора рабочих зон с монитором, установленным в кабине.

Ранее завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС отгрузил заказчику аварийную мастерскую АО АМ-0102 на шасси DAYUN CGC1100.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.