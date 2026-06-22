В Украине вводят стипендии 10 тыс. грн — условия Сегодня 09:15 — Личные финансы

Студентка в университетской библиотеке

В Украине вводятся новые государственные стипендии в размере 10 тыс. грн в месяц для двух категорий получателей — лучших ученых и талантливых студентов, которые покажут высокие результаты на НМТ-2026 и поступят в украинские вузы.

Программа предусматривает поддержку как для развития науки, так и поощрения молодежи оставаться учиться в Украине.

Разъяснения по поводу студенческих стипендий обнародовали в Фонде президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

Условия получения президентских стипендий

Право на президентскую стипендию получат выпускники, которые выполнят сразу несколько обязательных условий.

В частности, необходимо сдать НМТ не менее 185 баллов по каждому предмету. Высокий результат только по отдельным дисциплинам не дает права на участие в программе.

Второе условие — поступление в украинский вуз и официальное зачисление на обучение. Только после этого возникает право на ежемесячную государственную поддержку.

Размер выплаты будет составлять 10 тыс. грн. в месяц, а за первый год обучения студенты смогут получить до 120 тыс. грн.

В Фонде Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта отмечают, что программа должна стать дополнительным стимулом для сильных выпускников выбирать украинские университеты.

Стипендии для ученых: кто получит выплаты

Отдельное направление программы касается ученых и ученых — всего речь идет о 2650 лучших исследователях страны.

Стипендии будут выплачиваться сроком на два года и определяться по результатам рейтинга в Национальной системе исследователей.

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К оценке будут учитываться публикации и цитирование, гранты, патенты, международное сотрудничество, подготовка молодых ученых и другие научные результаты.

На основе этих данных будет формироваться рейтинг, и именно его лидеры получат государственную финансовую поддержку.

По информации правительства, на программу поддержки ученых в 2026 году уже предусмотрено более 190 млн грн.

Обозреватель По материалам:

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