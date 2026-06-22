В Украине вводятся новые государственные стипендии в размере 10 тыс. грн в месяц для двух категорий получателей — лучших ученых и талантливых студентов, которые покажут высокие результаты на НМТ-2026 и поступят в украинские вузы.
Программа предусматривает поддержку как для развития науки, так и поощрения молодежи оставаться учиться в Украине.
Разъяснения по поводу студенческих стипендий обнародовали в Фонде президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.
Условия получения президентских стипендий
Право на президентскую стипендию получат выпускники, которые выполнят сразу несколько обязательных условий.
В частности, необходимо сдать НМТ не менее 185 баллов по каждому предмету. Высокий результат только по отдельным дисциплинам не дает права на участие в программе.
Второе условие — поступление в украинский вуз и официальное зачисление на обучение. Только после этого возникает право на ежемесячную государственную поддержку.