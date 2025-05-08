В Украине вводят европейские правила для автоперевозчиков: что меняет новый закон — Finance.ua

В Украине вводят европейские правила для автоперевозчиков: что меняет новый закон Сегодня 19:17

В Украине вводят европейские правила для автоперевозчиков: что меняет новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля 2025 года подписал Закон № 4337-IX , которым вносятся изменения в законодательство в сфере автомобильных перевозок.

Новый закон приближает украинский рынок к нормам ЕС и является частью евроинтеграционных обязательств Украины. Он существенно меняет подходы к лицензированию перевозок и устанавливает единые европейские требования к компаниям, которые осуществляют:

международные грузовые перевозки;

международные и внутренние пассажирские перевозки;

перевозки опасных грузов.

Среди ключевых изменений — три основных критерия для получения лицензии:

безупречная деловая репутация — отсутствие непогашенных судимостей или административных взысканий, в том числе нарушение транспортного, хозяйственного или трудового законодательства;

— отсутствие непогашенных судимостей или административных взысканий, в том числе нарушение транспортного, хозяйственного или трудового законодательства; финансовая состоятельность — перевозчик должен подтвердить наличие надлежащего финансового обеспечения, в частности через банковскую гарантию или страхование ответственности. Следовательно, получение лицензии станет более затратным процессом;

— перевозчик должен подтвердить наличие надлежащего финансового обеспечения, в частности через банковскую гарантию или страхование ответственности. Следовательно, получение лицензии станет более затратным процессом; профессиональная компетентность — обязательно наличие у менеджера по перевозкам действующего сертификата профессиональной компетентности сроком действия 10 лет. То есть условного диплома моториста будет недостаточно.

Что это значит для рынка

По словам Александра Кирилюка, операционного директора группы логистических компаний Zammler, принятый закон — это не только об усилении правил, но и о движении к качественным изменениям.

«На сегодняшний день правила лицензирования достаточно формальны и доступны в плане финансов. Теперь все изменится. Просто каждый желающий не сможет заниматься перевозками. Закон структурирует рынок и вынудит всех участников нести ответственность. Это приблизит нас к европейским стандартам, где транспортная деятельность давно регулируется жесткими требованиями к профессиональности и финансовой стабильности», — отмечает эксперт.

Он добавляет, что новые требования распространяются и на уже действующих перевозчиков: в течение года со дня опубликования закона они должны предоставить подтверждение своей финансовой состоятельности и сертификат профессиональной компетентности менеджера. В противном случае лицензия будет аннулирована.

«Это уже не просто купил машину — ездишь». Человек должен пройти обучение, получить сертификат и понимать основные принципы управления компанией. Это об ответственности и прогнозируемости на рынке", — подчеркивает Кирилюк.

Год на адаптацию

Закон официально опубликован 19 апреля и вступит в силу ровно через год — 19 апреля 2026 года.

Кирилюк считает установление годового переходного периода взвешенным шагом. За это время должны быть разработаны подзаконные акты, привлечены ассоциации и крупные перевозчики по формированию новых подходов.

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