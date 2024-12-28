В Украине ввели новый государственный праздник — Finance.ua

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В Украине ввели новый государственный праздник

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового государственного праздника — Дня межнационального согласия и культурного разнообразия.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Праздник был введен для укрепления единства и согласия украинского народа, утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, содействия свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств Украины.
В документе также отмечают, что День межнационального согласия и культурного разнообразия ввели для уважения к вкладу коренных народов и национальных сообществ в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины.
Напомним, 13 декабря 2022 года Рада приняла в целом законопроект № 8224 «О национальных меньшинствах Украины».
21 сентября 2023 года Верховная Рада привела в соответствие с заключениями Венецианской комиссии законопроект «О национальных (сообществах) меньшинствах».
По материалам:
Слово і Діло
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