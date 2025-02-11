В Украине ввели экстренные отключения света из-за массированного обстрела рф — Finance.ua
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В Украине ввели экстренные отключения света из-за массированного обстрела рф

Энергетика
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В Украине ввели экстренные отключения света из-за массированного обстрела рф
В Украине ввели экстренные отключения света из-за массированного обстрела рф
В Украине применяют экстренные отключения света из-за массированного ракетного обстрела рф.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — отметил он.
По словам Галущенко, последствия атаки будут уточняться, как только позволит ситуация с безопасностью.
«Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность — оставайтесь в укрытиях», — призвал министр.
В Укрэнерго также подтвердили применение аварийных отключений электроэнергии в Украине.
«Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме», — добавили в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
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