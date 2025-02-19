В Украине введут контракты для мобилизованных с четким сроком службы, — ОП Сегодня 18:12

В Офисе президента Украины готовятся ввести контракты для мобилизованных. В нем будут указаны четкие сроки службы военнослужащего.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в эфире телемарафона.

«Мы прорабатываем контракт для мобилизованных. Это еще стадия разработки и исследований, но самое главное, по моему мнению, что может дать этот контракт людям, которые мобилизованы и уже служат, пришли добровольно, не добровольно — нет разницы, они получают четкие сроки службы», — сказал Палиса.

Например, по его словам, граждане, мобилизованные в 2022 году, получат условно срок, через который они уволятся — 6 месяцев, те, кто в 2023 году — 9−10 месяцев, а те, кто в 2024 году, подписав контракт, смогут уволиться через другой определенный период, получив бонусы.

«Нужно понимать, что это станет возможным, когда будут созданы определенные условия, мы не можем оголить фронт, лишить боевой элемент способности выполнять задачу. Собственно над созданием этих условий и работает большая команда людей», — отметил заместитель руководителя ОП.

Палиса также рассказал, что кроме введения контракта для 18−24-летних, Офис президента продолжает работать над введением других контрактов для людей, не подлежащих мобилизации, для привлечения в ВСУ по собственному желанию, в частности для тех, кто уволился с военной службы, тех, кто имеет право на отсрочку, для забронированных.

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