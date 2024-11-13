В Украине введены графики ограничений электроэнергии для бизнеса — Finance.ua

В Украине введены графики ограничений электроэнергии для бизнеса Вчера 09:44 — Энергетика

В Украине введены графики ограничений электроэнергии для бизнеса

В среду, 13 ноября, из-за дефицита в энергосистеме в некоторых областях для бизнеса и промышленных потребителей будет применен график ограничения потребления электрической мощности. Ограничений для бытовых потребителей не предусматривается.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

В компании отметили, что ограничения вводят из-за краткосрочного снижения мощности маневровой генерации и существенного уменьшения объемов импорта электроэнергии.

Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером после устранения замечаний к работе оборудования ограничения будут отменены.

«Призываем бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд во избежание вынужденных ограничений мощности», — заявили в Укрэнерго.

В ДТЭК добавили , что ограничения света для промышленности и бизнеса будут задействованы в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.

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