В Украине введены графики ограничений электроэнергии для бизнеса — Finance.ua

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В Украине введены графики ограничений электроэнергии для бизнеса

Энергетика
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В Украине введены графики ограничений электроэнергии для бизнеса
В Украине введены графики ограничений электроэнергии для бизнеса
В среду, 13 ноября, из-за дефицита в энергосистеме в некоторых областях для бизнеса и промышленных потребителей будет применен график ограничения потребления электрической мощности. Ограничений для бытовых потребителей не предусматривается.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
В компании отметили, что ограничения вводят из-за краткосрочного снижения мощности маневровой генерации и существенного уменьшения объемов импорта электроэнергии.
Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером после устранения замечаний к работе оборудования ограничения будут отменены.
«Призываем бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд во избежание вынужденных ограничений мощности», — заявили в Укрэнерго.
В ДТЭК добавили, что ограничения света для промышленности и бизнеса будут задействованы в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.
По материалам:
Finance.ua
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