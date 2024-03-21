В Украине впервые провели электронное собрание акционеров — Finance.ua

В Украине впервые провели электронное собрание акционеров Сегодня 16:24 — Фондовый рынок

20 марта 2024 года было проведено первое в Украине собрание акционеров в электронном формате.

Об этом сообщил Национальный депозитарий (НДУ).

Собрание провело частное акционерное общество «Шубиноставское», входящее в агрохолдинг «МХП» Юрия Косюка. Согласно повестке дня, акционеры голосовали за решение о предоставлении согласия на совершение предприятием значительных сделок.

До пандемии в Украине общее собрание акционеров в Украине проводилось только в очном формате — владельцы долей собирались в установленном месте, где с помощью бюллетеней голосовали за те или иные решения. Но сначала из-за карантинных ограничений, а с февраля 2022 года из-за военного положения, этот формат заменили исключительно дистанционным.

Последний предусматривает, что владелец доли в капитале компании получает на электронную почту документы, которые самостоятельно распечатывает, заполняет и отправляет в депозитарное учреждение, а то в свою очередь — в НДУ. Верификация (подтверждение наличия кворума, правильность заполнения бюллетеней и установление количества голосов по каждому из вопросов) занимает до 10 дней.

В отличие от дистанционной формы, электронный формат предполагает проведение общего собрания фактически день в день. Как именно это происходит, ЭП объяснил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Максим Либанов.

Сначала акционер авторизуется в разработанной НДУ электронной системе «Велетень». В формате, похожем на заполнение декларации госслужащими, он отдает свои голоса за те или иные решения и отправляет сформированный документ в НДУ. Последний в течение одного дня формирует протокол общего собрания.

«Это более быстрый, более технологичный и более защищенный формат проведения общего собрания, чем дистанционный. Исключается любой человеческий фактор, который только замедлял этот процесс, ведь требовал ручного подсчета голосов. Теперь все делает электронная система», — добавил Либанов.

Электронный формат проведения общего собрания, как и дистанционный, не бесплатный — что за одну, что за вторую услугу эмитентам придется оплатить примерно 10 тыс. грн.

Економічна Правда По материалам:

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