В Украине возобновили выплату компенсаций за уничтоженное жилье: сколько выделили средств — Finance.ua

В Украине возобновили выплату компенсаций за уничтоженное жилье: сколько выделили средств Сегодня 11:03 — Личные финансы

В Украине возобновили выплату компенсаций за уничтоженное жилье: сколько выделили средств

Украина получила 30 млн евро от Банка развития Совета Европы (CEB) на продление программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Средства направлены на оплату более 800 жилищных сертификатов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития громад и территорий.

В июне этого года между Украиной и Банком развития Совета Европы (CEB) было подписано Кредитное соглашение на 100 миллионов евро во время Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).

«Украина получила второй транш в объеме 30 млн евро, которые направлены на оплату свыше 800 жилищных сертификатов. Банк развития Совета Европы по результатам распределения первого транша в объеме 70 млн евро выделил финансирование в соответствии с условиями соглашения», — сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Как происходит процедура

В рамках проекта «Home: Компенсация за уничтоженное жилье» владельцы жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье, смогут приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии.

Приоритетное право на компенсацию по программе имеют участники боевых действий, Защитники и Защитницы, которые возвращаются и нуждаются в восстановлении, лица с инвалидностью и многодетные семьи.

Денежные средства уже зачислены на текущий счет Укрпочты. В настоящее время владельцы жилищных сертификатов получают уведомления в приложении Дія или в личном кабинете на портале Дія о бронировании средств. Далее выбирают жилье и обращаются к нотариусу для оформления договора купли-продажи в течение 30 дней.

Замминистра Наталья Козловская добавила, что сотрудничество с Банком развития Совета Европы для поддержки пострадавших продолжается и в 2025 году.

На сегодняшний день в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ) внесено более 240 тысяч объектов недвижимости.

«Более 1800 человек, чье жилье было уничтожено, реализовали свое право на компенсацию с использованием жилищного сертификата и приобрели жилье», — сообщили в министерстве.

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