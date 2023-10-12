В Украине возобновили декларирование и функции НАПК — Finance.ua

В Украине возобновили декларирование и функции НАПК Сегодня 16:12

В Украине возобновили декларирование и функции НАПК

12 октября 2023 года вступил в силу закон, которым возобновлено декларирование и функции НАПК.

Об этом рассказали заместитель председателя НАПК Артем Сытник и руководитель Управления по проведению полных проверок НАПК Юлия Куликова.

«Ежегодные декларации за 2021−2022 годы необходимо подать до 31 января 2024 года, а за 2023 год — уже в привычный для всех декларантов срок — до 31 марта 2024 года включительно. С началом полномасштабного вторжения все мы живем в постоянном стрессе, кто потерял документы и имущество, но это не помешало очень многим декларантам добровольно подать декларации — это более 742 тысяч деклараций. Эти декларанты имеют возможность исправить эти декларации (ред.: представлены с 24 февраля 2022 года по 11 октября 2023 года включительно)», — отметил Сытник.

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А также добавил, что для этого необходимо в течение 14 дней, то есть не позднее 25 октября 2023 года, обратиться в НАПК с письмом в произвольной форме, в котором указать, какую или какие декларации необходимо исправить и указать дату их подачи.

Что это изменит?

Как отметила Куликова, для ряда лиц отсрочена обязанность подачи деклараций — им предстоит это сделать не позднее 90 дней после изменения условий, предоставляющих право на отсрочку. В первую очередь речь идет о военных, причастных к обороне страны, лицах, находящихся на оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, находящихся на лечении в результате ранения и т. д. Отсрочка относится также к членам семей указанных лиц.

«Изменениями условий, при которых отсрочка может быть завершена, является завершение военного положения, увольнение со службы, выезд с оккупированных территорий, зоны боевых действий и т. д. Конкретный список лиц и условий — определен в законе. Но и здесь есть исключения: декларации все же придется подать лицам, проходящим военную службу в должностях министров, руководителей ЦОИВ, местных органов власти, на должностях в аппаратах министерств, ВВК, ТЦК, участвующих в закупках в сфере обороны или командированных на такие должности», — добавила руководитель Управления.

Отмечается, что НАПК откроет публичный доступ к реестру 10 декабря 2023 года с учетом мер безопасности. Тогда журналисты и активисты получат доступ к данным должностных лиц и смогут помочь правоохранительным органам и НАПК быстрее выявить тех, кто незаконно обогатился во время войны.

«Декларантам и членам их семей лично обращаться в НАПК не нужно, вопрос внесения декларанта в список решается исключительно его действующим руководителем (бывшим руководителем декларанта — в случае увольнения)», — уточнил замглавы НАПК.

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