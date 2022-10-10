В Украине возможны перебои с энергопитанием, нужно быть готовыми к веерным отключениям — ОП
В результате массированных обстрелов по Украине в городах и других населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием. Нужно быть готовыми к последствиям, вплоть до веерных отключений.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Утром 10 октября российско-оккупационные войска целятся ракетами по энергетическим объектам и гражданской критической инфраструктуре.
Дополнено в 11.48. По данным правительства, по состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена.
Так, удары по инфраструктурным объектам подтвердили в Киеве, Киевской, Львовской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях. На Полтавщине, Тернопольщине в Харькове и Львове — перебои со светом и водой.
В «Укрэнерго» заверили, что энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений.
Однако в ОП предупреждают, что массовые атаки россиян могут повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений.
Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил о временных перебоях со светом, водоснабжением и связью.
«Главная цель этих военных преступников: посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты», — сказал премьер.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у оккупантов сейчас две мишени: энергообъекты по всей стране и люди.
«Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше ущерба», — отметил он.
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