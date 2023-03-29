В Украине внесли изменения в механизм трудоустройства за границей — Свириденко Сегодня 12:00 — Личные финансы

В Украине отменили лицензирование деятельности компаний-посредников в международном трудоустройстве и заменили ее «уведомительным принципом». Министерство экономики приветствовало такое решение, поскольку инструмент был «устаревшим».

Новыми правилами также запрещается компаниям-посредникам брать с человека какие-либо гонорары за получение работы при их содействии.

"Правительство продолжает отменять устаревшие и излишние регуляторные инструменты. Например, норма о лицензировании компаний-посредников была создана для защиты украинцев, но на самом деле она давно уже не работала должным образом. Так, в 2017 году в Польшу через такие компании выехали работать 12 400 украинцев, хотя приглашений на трудоустройство в этой стране было предоставлено 1,7 млн наших граждан, поэтому мы ее и рекомендовали упразднить.

Теперь компании-посредники сами будут сообщать государству, занимающимся такой деятельностью, в то же время за государственными органами контроля и надзора останется право на проверку таких компаний", — пояснила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Принят закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за рубежом», который упраздняет лицензирование деятельности компаний-посредников в международном трудоустройстве и заменяет ее на «уведомительный принцип».

Создаются дополнительные механизмы защиты украинских соискателей работы:

компаниям-посредникам запрещается брать деньги за услуги по посредничеству в поиске работы за границей с соискателей работы — такие услуги должна оплачивать компания, которая ищет работников;

на компании-нарушители будет налагаться штраф за взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных, вознаграждений, других видов оплаты услуг по посредничеству в трудоустройстве в Украине или за рубежом от 59,5 тысячи гривен до 68 тысячи гривен.

В правительстве выразили надежду на то, что новый механизм поможет легализовать рынок международного трудоустройства, что поможет создать конкурентную среду и обеспечить прозрачную работу бизнеса.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.