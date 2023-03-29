В Украине внесли изменения в механизм трудоустройства за границей — Свириденко — Finance.ua
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В Украине внесли изменения в механизм трудоустройства за границей — Свириденко

Личные финансы
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В Украине отменили лицензирование деятельности компаний-посредников в международном трудоустройстве и заменили ее «уведомительным принципом». Министерство экономики приветствовало такое решение, поскольку инструмент был «устаревшим».
Новыми правилами также запрещается компаниям-посредникам брать с человека какие-либо гонорары за получение работы при их содействии.
"Правительство продолжает отменять устаревшие и излишние регуляторные инструменты. Например, норма о лицензировании компаний-посредников была создана для защиты украинцев, но на самом деле она давно уже не работала должным образом. Так, в 2017 году в Польшу через такие компании выехали работать 12 400 украинцев, хотя приглашений на трудоустройство в этой стране было предоставлено 1,7 млн наших граждан, поэтому мы ее и рекомендовали упразднить.
Теперь компании-посредники сами будут сообщать государству, занимающимся такой деятельностью, в то же время за государственными органами контроля и надзора останется право на проверку таких компаний", — пояснила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Принят закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за рубежом», который упраздняет лицензирование деятельности компаний-посредников в международном трудоустройстве и заменяет ее на «уведомительный принцип».
Создаются дополнительные механизмы защиты украинских соискателей работы:
  • компаниям-посредникам запрещается брать деньги за услуги по посредничеству в поиске работы за границей с соискателей работы — такие услуги должна оплачивать компания, которая ищет работников;
  • на компании-нарушители будет налагаться штраф за взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных, вознаграждений, других видов оплаты услуг по посредничеству в трудоустройстве в Украине или за рубежом от 59,5 тысячи гривен до 68 тысячи гривен.
В правительстве выразили надежду на то, что новый механизм поможет легализовать рынок международного трудоустройства, что поможет создать конкурентную среду и обеспечить прозрачную работу бизнеса.
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По материалам:
УНН
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