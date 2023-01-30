В Украине внедряют е-ТТН: как будет работать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине внедряют е-ТТН: как будет работать

Казна и Политика
1
В Украине внедряют е-ТТН: как будет работать
В Украине внедряют е-ТТН: как будет работать
С 1 февраля на Украине начнется полугодовое тестирование электронных товарно-транспортных накладных, система полноценно заработает с 1 августа.
Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем.
«Через пять дней начнется тестирование электронных товарно-транспортных накладных. У рынка будет полгода на то, чтобы система заработала и бизнес мог отказаться от бумажных товарно-транспортных накладных в пользу электронных документов», — написал он.
Замминистра добавил, что власти понимают, что 6 месяцев в работе пройдут очень быстро, а потому готовы помочь и призывают не медлить с внедрением необходимых процедур в транспортных компаниях.
В Минразвития уверены, что внедрение е-ТТН сделает рынок грузовых перевозок более прозрачным и менее коррумпированным.
«Для бизнеса использование электронных накладных будет дешевле бумажных. И в целом — это первый шаг к внедрению международных документов — e-CMR», — отметил Найем.
Он добавил, что уже есть провайдеры электронного документооборота, которые прошли тестирование и могут взаимодействовать с системой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.