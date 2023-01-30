В Украине внедряют е-ТТН: как будет работать — Finance.ua

В Украине внедряют е-ТТН: как будет работать Сегодня 07:15 — Казна и Политика

В Украине внедряют е-ТТН: как будет работать

С 1 февраля на Украине начнется полугодовое тестирование электронных товарно-транспортных накладных, система полноценно заработает с 1 августа.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем.

«Через пять дней начнется тестирование электронных товарно-транспортных накладных. У рынка будет полгода на то, чтобы система заработала и бизнес мог отказаться от бумажных товарно-транспортных накладных в пользу электронных документов», — написал он.

Замминистра добавил, что власти понимают, что 6 месяцев в работе пройдут очень быстро, а потому готовы помочь и призывают не медлить с внедрением необходимых процедур в транспортных компаниях.

В Минразвития уверены, что внедрение е-ТТН сделает рынок грузовых перевозок более прозрачным и менее коррумпированным.

«Для бизнеса использование электронных накладных будет дешевле бумажных. И в целом — это первый шаг к внедрению международных документов — e-CMR», — отметил Найем.

Он добавил, что уже есть провайдеры электронного документооборота, которые прошли тестирование и могут взаимодействовать с системой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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