В Украине внедряют Цифровую систему управления восстановлением транспортной инфраструктуры — Finance.ua

В Украине внедряют Цифровую систему управления восстановлением транспортной инфраструктуры Сегодня 16:42 — Казна и Политика

В Украине внедряют Цифровую систему управления восстановлением транспортной инфраструктуры

Кабинет Министров принял постановление, дающее старт экспериментальному проекту по внедрению Цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что благодаря принятой инициативе процесс восстановления поврежденной и разрушенной инфраструктуры будет прозрачным и открытым для бизнеса, международных партнеров, экспертов и общественности.

"Новая ІТ система позволит отслеживать весь цикл инфраструктурного проекта: от проектирования, проведения публичных закупок, осуществления работ по строительству, реконструкции и ремонту до ввода готовых объектов в эксплуатацию.

Кроме того, использование принципа «все видят все» позволит общественности, международным партнерам четко понимать, куда и как тратятся средства, направленные на восстановление.

Также внедрение Цифрового управления восстановлением будет способствовать эффективному, прозрачному и подотчетному распределению средств на инфраструктурное восстановление.

В дальнейшем эта система может стать основой электронной системы управления восстановлением для всех отраслей.

В Мининфраструктуре напомнили, что на днях Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украине от россии, которая, в частности, признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма возмещения убытков и международного реестра убытков.

«Совместно с партнерами работаем над тем, чтобы международный реестр убытков был интегрирован с украинским реестром поврежденного имущества, являющегося основой Цифрового управления восстановлением. В частности, благодарен Правительству Великобритании за поддержку в процессе создания Системы управления восстановлением», — прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Запуск Цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры намечен на начало 2023 года.

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Діло По материалам:

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