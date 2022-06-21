В Украине в тестовом режиме возобновили работу реестра судебных решений — Finance.ua
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В Украине в тестовом режиме возобновили работу реестра судебных решений

Сегодня 17:45Казна и Политика
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В Украине в тестовом режиме возобновили работу реестра судебных решенийВ Украине в тестовом режиме возобновили работу реестра судебных решений
Государственная судебная администрация с 20 июня возобновила всеобщий доступ к Единому государственному реестру судебных решений и работу сервиса «Состояние рассмотрения дел».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации.
Доступ в Реестр будет осуществляться в тестовом режиме. В случае обнаружения признаков киберугроз доступ к реестру может ограничиваться.
«Единый государственный реестр судебных решений был закрыт для всеобщего доступа 24 февраля 2022 года, в день, когда началась вооруженная агрессия российской федерации против Украины. Сделали мы это с единственной целью — для безопасности. Мы должны были сохранить реестр, защитить его от кибератак захватчиков, то есть от уничтожения, а также скрыть информацию о судьях и судах, принимавших решения относительно тех или иных лиц, которые могли бы быть „интересны“ оккупантам. для всех категорий пользователей», — отметил глава ГСА Алексей Сальников.
Отдельно он отметил, что для предотвращения случаев стороннего вмешательства в функционирование сервисов усиленный мониторинг состояния киберугроз применяется ко всем электронным ресурсам, распорядителем которых является ГСА Украины.
Напомним, после российского вторжения в Украину была приостановлена работа ряда электронных госреестров, сайты государственных органов перестали обновляться, а официальную экономическую статистику по многим направлениям публиковать прекратили.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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