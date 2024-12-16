В Украине в следующем году усилят контроль за «серым» импортом и контрабандой — Finance.ua
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В Украине в следующем году усилят контроль за «серым» импортом и контрабандой

Казна и Политика
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Госпродпотребслужба разработала и согласовала секторальный план государственного рыночного надзора на 2025 год.
Об этом сообщает Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
«Документ требует усиления контроля за импортной продукцией, в частности, усиления проверок товаров, которые попадают на рынок через неформальные каналы. Также планируется усовершенствование системы мониторинга и повышение эффективности мер по недопущению опасной продукции на рынок. Особое внимание будет уделено проблеме „серого“ импорта и контрабанды продукции, которая попадает на рынок без должной документации», — отметил заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
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В частности, при разработке проекта использован интегрированный подход к формированию и реализации государственной политики в сфере государственного рыночного надзора, в частности, были учтены принадлежность видов продукции к повышенной степени риска и результаты мониторинга принятых ограничительных мер.
Напомним, с 5 декабря начали действовать обновленные гигиенические требования к агропродовольственным рынкам. Указанные требования распространяются на агропродовольственные рынки, оптовые рынки сельскохозяйственной продукции и рыночные комплексы всех типов независимо от их подчинения и форм собственности и устанавливают гигиенические требования к территории, помещениям, оборудованию, торгово-технологическому оборудованию, инвентарю, содержанию агропродовольственных рынков, пищевым продуктам и животным, предназначенным для производства пищевых продуктов, которые реализуются на них.
По материалам:
Укрінформ
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