Украина продлила запрет на импорт российских товаров до конца 2025 года — Finance.ua
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Украина продлила запрет на импорт российских товаров до конца 2025 года

Казна и Политика
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Украина продлила запрет на импорт российских товаров до конца 2025 года
Украина продлила запрет на импорт российских товаров до конца 2025 года
Кабинет Министров Украины продлил запрет на ввоз товаров из российской федерации на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2025 года. Соответствующее решение принято для сохранения экономического давления на рф.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
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В министерстве напомнили, что перечень запрещенных к ввозу товаров из россии был утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 г. № 1147 и периодически обновлялся.
Кроме того, 10 декабря правительство своим решением еще на год — до 31 декабря 2025 года — продлило срок действия постановления Кабмина от 30 декабря 2015 года № 1146, устанавливающего ставки ввозной пошлины по импорту товаров, страной происхождения которых является рф.
С 9 апреля 2022 года, согласно постановлению № 426, действует полное эмбарго на российские товары.
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«Однако мы не должны забывать о том давлении, которое россия оказывала до полномасштабного вторжения. Поэтому необходимо сохранять действие тех инструментов, которые предпринимались ранее как контрмеры по россии. Со временем экономическое давление со стороны россии получит должную правовую оценку», — подчеркнул замминистра экономики — Торговый представитель Украины Тарас Качка.
Он выразил надежду, что и наши западные партнеры продолжат отказываться от какой-либо российской продукции.
«Нужно уменьшить поступление средств в российский бюджет, которые страна-агрессор использует для продолжения войны», — подытожил Качка.
По материалам:
Finance.ua
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