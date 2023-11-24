В Украине в октябре возобновился рост потребительских цен на продукты питания — Finance.ua

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В Украине в октябре возобновился рост потребительских цен на продукты питания

Личные финансы
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В Украине в октябре возобновился рост потребительских цен на продукты питания
В Украине в октябре возобновился рост потребительских цен на продукты питания
В октябре 2023 года средние потребительские цены на продукты питания выросли против сентября на 1%, прекратив таким образом свое снижение, продолжавшееся с июля текущего года, сообщает Институт аграрной экономики.
«Больше всего выросли цены на овощи (+14,0%), яйца (+10,1%) и молоко (+2,1%)», — сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко, комментируя обнародованные Госстатом данные об инфляции на потребительском рынке за октябрь 2023 года.
Кроме указанных продуктов, отметил он, также выросли цены на масло сливочное — на 2,9%, молочные смеси для детского питания — на 2,5%, сметану жирностью до 15% - на 2,2%, мягкие сыры жирные — на 1,9%, сало — на 1,6%, говядину — на 1,4%. В пределах одного процента также увеличились цены на хлеб, манную и ячную крупу, птицу (тушки и филе), мороженую рыбу.
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В то же время, отметил Лупенко, по значительной части продуктов питания — почти половина отслеживаемых Укрстатом наименований — цены в октябре снизились.
В частности, почти на 14% снизились цены на морковь, на 11,9% - на гречневую крупу, на 8,7% - на яблоки, на 7,2% - на картофель, на 2,2% - на сахар.
В пределах одного процента уменьшились цены на рис, макаронные изделия, муку пшеничную, пшено, пшеничные крупы, колбасы вареные 1 сорта и свинину. Причем на свинину снижение цен произошло впервые с февраля 2023 года.
Следовательно, влияние поступления продукции урожая 2023 года на потребительские цены продолжается.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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