В Украине в этом году строят семь ветровых электростанций — Finance.ua

В Украине в этом году строят семь ветровых электростанций Сегодня 08:47 — Страхование

В Украине в этом году строят семь ветровых электростанций

В Украине в 2025 году идет строительство семи проектов ветровых электростанций, в целом общая мощность готовых для реализации проектов составляет 4 ГВт.

Об этом отметил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков на конференции «Зеленая энергетика для восстановления», сообщает корреспондент Укринформа.

«В этом году у нас находятся в строительстве 7 ветроэлектростанций», — сказал Конеченков.

В частности, началось строительство второй очереди Тилигульской ВЭС, которая на данный момент — самый масштабный ветровой проект в Украине.

При этом в период с февраля 2022 года по начало 2024 года компании построили полностью или частично 4 ВЭС. В прошлом году в Украине установили всего 20 МВт коммерческой генерации по ветру.

«Сегодня мы декларируем, что готовых проектов для строительства на уровне 4 ГВт», — отметил Конеченков.

В то же время, развитие ветроэнергетики сталкивается с проблемами, в частности, на законодательном уровне. Среди них Конеченков упомянул долги на рынке электроэнергии и отсутствие покупателей, готовых контрактовать электричество на длительные периоды.

Укрінформ По материалам:

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