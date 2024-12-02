В Украине ужесточили график отключений электроэнергии — Finance.ua

В Украине ужесточили график отключений электроэнергии Сегодня 10:13 — Энергетика

В Украине ужесточили график отключений электроэнергии

В Украине 2 декабря в понедельник, по сравнению с выходными днями, усилился режим отключения электроэнергии. Графики начали действовать с 7:00 утра и будут применяться до 22:00 вечера.

Больше всего ограничений запланировано с 8 до 10, а также с 11 до 19 часов.

Об этом свидетельствуют данные « Укрэнерго ». Как отметили энергетики, 2 декабря для бытовых потребителей время применения и объем мер ограничения будут такими:

07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;

08:00 — 10:00 — две очереди отключений;

10:00 — 11:00 — одна очередь отключений;

11:00 — 19:00 — две очереди отключений;

19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики действуют на час дольше — с 6:00 до 23:00. При этом ограничения не применяются для предприятий, которые импортируют 60 и более процентов электроэнергии для нужд.

«Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях», — предупредили в «Укрэнерго».

Обозреватель По материалам:

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