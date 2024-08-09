В Украине уже намолотили более 30,6 миллионов тонн зерновых и масличных — Finance.ua
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В Украине уже намолотили более 30,6 миллионов тонн зерновых и масличных

Аграрный рынок
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В Украине уже намолотили более 30,6 миллионов тонн зерновых и масличных
В Украине уже намолотили более 30,6 миллионов тонн зерновых и масличных
Украинские аграрии на 9 августа собрали более 30,6 млн т нового урожая зерновых и масличных культур.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия в Фейсбуке.
«В общей сложности уже собрано 27,3 млн т зерновых и более 3,3 млн т масличных. Новый урожай обмолочен на площади более 7 741,4 тыс. га, намолочено 30 640,2 тыс. т», — говорится в сообщении.
В Украине уже намолотили более 30,6 миллионов тонн зерновых и масличных
Пшеницы намолочено 20,9 млн т с площади 4 732,7 тыс. га, ячменя — 5,2 млн т с площади 1 367,4 тыс. га, гороха — 457,7 тыс. т с площади 207,6 тыс. га. Также аграрии намолотили 3,3 млн т семян рапса с площади 1220,4 тыс. га.
В Минагрополитики сообщили, что аграрии Буковины, Винницкой области, Киевщины, Полтавщины, Одесщины, Херсонщины, Кировоградщины и Черкасщины завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. Сбор гречихи и пшена начали в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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