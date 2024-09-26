В Украине уже 12% перерегистраций транспортных средств проводят через «Дію» — Finance.ua

В Украине уже 12% перерегистраций транспортных средств проводят через «Дію» Сегодня 16:25

В Украине уже 12% перерегистраций транспортных средств проводят через «Дію»

В Украине через «Дію» уже перерегистрировано 170 тысяч транспортных средств.

Об этом в интервью Укринформу сказал замминистра внутренних дел Леонид Тимченко.

«Эта функция стала доступна гражданам 20 декабря 2023 года. На сегодняшний день через „Дію“ было перерегистрировано 170 тысяч транспортных средств. В этом случае мы можем говорить, что 340 тысяч человек уже не обращались в сервисные центры, а сделали это онлайн», — проинформировал он.

Замминистра отметил, что количество операций по перерегистрации транспортных средств, совершенных через «Дію», составляет около 12% от всех операций по перерегистрации транспортных средств, которые проводились за весь период от начала запуска этой услуги.

«Это действительно достаточно большой и существенный процент. Мы планируем увеличивать показатель онлайн-перерегистраций, пока не сможем сказать, что эта услуга полностью автоматизирована и у граждан отсутствует необходимость общаться с администраторами и посещать сервисные центры МВД», — отметил Тимченко.

Также Министерство внутренних дел планирует создать сервис по заказу и адресной доставке справок о наличии или отсутствии судимости, требующих апостилирования.

«Планируем новации по заказу и выдаче справок о наличии/отсутствии судимости у человека. Теперь такую ​​услугу можно заказать и получить онлайн через „Дію“ или через Единое окно для граждан. В перспективе МВД планирует создать сервис по заказу и адресной доставке справок о наличии / отсутствии судимости, требующих апостилирования», — сказал замминистра.

Укрінформ По материалам:

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